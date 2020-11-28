«Сочи» проиграл «Уралу», оставшись в меньшинстве

https://static.news.ru/photo/7f5b2548-3234-11eb-9bed-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК «Урал»/vk.com

Екатеринбургский «Урал» выиграл у «Сочи» в домашнем матче 16-го тура Российской премьер лиги. Игра завершилась со счётом 1:0.

На 31-й минуте отличился нападающий «Урала» Павел Погребняк, который переиграл вратаря сочинцев. Но мяч не засчитали из-за нарушения правил.

В добавленное время первого тайма гости остались в меньшинстве. Защитник Сергей Терехов получил вторую жёлтую карточку и вынужден был покинуть поле. Победный мяч был забит на 86-й минуте 26-летним полузащитником Алексеем Евсеевым.

После этой победы «Урал» находится на 11-й строчке турнирной таблицы РПЛ с 19 очками, у «Сочи» 24 очка, и команда идёт восьмой. В следующем туре «Урал» в гостях сыграет с «Зенитом», а «Сочи» дома примет грозненский «Ахмат». Матчи пройдут 5 и 7 декабря.

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