Смолов научил партнёров по «Сельте» материться по-русски

https://static.news.ru/photo/76c8ef06-c528-11ea-b2e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский футболист Фёдор Смолов, в настоящее время на правах аренды выступающий за испанский клуб «Сельта» (Виго), показал кадры из раздевалки, на которых коллеги россиянина по клубу ругаются на русском языке.

Героями ролика, который Смолов выложил в сторис Instagram, стали мексиканский защитник Нестор Араухо и турецкий полузащитник Окай Йокушлу. Российский форвард по-английски обращается к коллегам с просьбой продемонстрировать свои навыки владения русским. Те охотно откликаются, начиная шуточную перепалку, в ходе которой активно используют одно из самых популярных российских ругательств.

Как будто и не уезжал из России, — подписал ролик Смолов.

Нападающий переехал в «Сельту» из московского «Локомотива» зимой 2020 года. Срок аренды заканчивается 19 июля 2020 года. Россиянин провёл за галисийцев 12 матчей, в которых дважды отличился. Смолов забил двум ведущим испанским клубам — «Реалу» и «Барселоне».

Как писал NEWS.ru, тренер «Сельты» Оскар Гарсия заявил, что клуб в настоящее время не ведёт переговоров со Смоловым о продолжении сотрудничества в следующем сезоне. Специалист при этом допустил, что россиянин может задержаться в Виго.