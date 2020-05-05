СМИ: Сёмин покинет «Локомотив» в конце мая

Совет директоров футбольного клуба «Локомотив» (Москва) поддержал точку зрения гендиректора Василия Кикнадзе и согласился назначить главным тренером команды сербского специалиста Марко Николича.
Как
Издание уверяет, что 15 мая «Локомотив» подпишет контракт с Николичем.
Информация об отставке Сёмина и ранее появлялась в СМИ, однако в клубе подобные сообщения опровергали. Как писал NEWS.ru, 30 апреля фанаты «Локомотива» выпустили заявление в поддержку главного тренера.
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