СМИ: Сёмин покинет «Локомотив» в конце мая

https://static.news.ru/photo/63ca59c2-8eef-11ea-86d4-fa163e074e61_660.jpg Юрий Сёмин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Совет директоров футбольного клуба «Локомотив» (Москва) поддержал точку зрения гендиректора Василия Кикнадзе и согласился назначить главным тренером команды сербского специалиста Марко Николича.

Как пишет издание «Спорт день за днём» со ссылкой на свои источники, клуб не будет продлевать контракт с Юрием Сёминым даже до конца сезона. Ему сообщат, что после 31 мая он покинет команду. Таким образом, Сёмин не будет тренировать клуб в текущем сезоне, даже если прерванный из-за коронавируса чемпионат России решат доиграть.

Издание уверяет, что 15 мая «Локомотив» подпишет контракт с Николичем.

Информация об отставке Сёмина и ранее появлялась в СМИ, однако в клубе подобные сообщения опровергали. Как писал NEWS.ru, 30 апреля фанаты «Локомотива» выпустили заявление в поддержку главного тренера.