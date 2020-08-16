Слухи об уходе Месси из «Барселоны» опровергли в его клубе

https://static.news.ru/photo/1b62b27e-e00c-11ea-98b0-fa163e074e61_660.jpg Лионель Месси Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/augenklick/Fotoagentur/Global Look Press

Футболист испанской «Барселоны» Лионель Месси не заявлял никому из руководителей клуба о желании сменить команду. Слухи о том, что аргентинец заговорил о трансфере, появились после поражения каталонского клуба в Лиге чемпионов от «Баварии» (2:8).

Прежде чем в клубе опровергли разговоры Месси о переходе, СМИ успели отправить аргентинца в английский «Манчестер Сити» и миланский «Интер», сообщает El Mundo Deportivo.

Издание подчёркивает, что из окружения футболиста, забившего за «Барселону» 634 гола в 731 матче, никаких комментариев по этому поводу не поступало.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Лионель Месси покинет «Барселону» в 2021 году. 33-летний аргентинец решил не продлевать контракт с клубом после разгромного поражения от «Баварии». Как сообщает El Partidazo de COPE, футболист может остаться в «Барселоне» только в случае серьёзных изменений в руководстве и абсолютной реструктуризации клуба.