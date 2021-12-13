Слуцкий признался, что плохо относится к акции Black Lives Matter на матчах

Главный тренер казанской футбольной команды «Рубин» Леонид Слуцкий заявил, что не поддерживает идею преклонения игроками колена перед началом матчей. Как рассказал наставник в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак», он против дискриминации и не понимает, почему в случае с Black Lives Matter акцент делается на одной конкретной расе.

Плохо отношусь к теме преклонения колена перед началом матчей. Я всегда против какой-то отдельной дискриминации — против темнокожих, людей нетрадиционной сексуальной ориентации, феминисток или ещё кого-то. Все жизни имеют значение. Я работал с людьми разных рас и национальностей. Не понимаю, почему акцент делается именно на одной расе, — сказал Слуцкий.

Наставник «Рубина» признался, что ему не нравится не только сама идея акции Black Lives Matter, но и жест, который используют её участники. По его мнению, преклонение колена — «спорная вещь».

В то же время Слуцкий заявил, что предоставлял бы футболистам своей команды выбор — поддерживать акцию или нет, если бы сейчас работал в английском «Халл Сити», которым он руководил в 2017 году.

Хочешь преклонить колено — преклоняй, если нет, то не надо, — заключил специалист.

Слуцкий известен по работе с такими командами, как «Крылья Советов», ФК «Москва», «Уралан», ЦСКА, «Халл Сити» и «Витесс». В 2019 году назначен главным тренером «Рубина». Под его руководством казанцы провели 63 матча, в которых одержали 27 побед, потерпели 22 поражения, а ещё 14 раз сыграли вничью.

Ранее сообщалось, что бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская жёстко раскритиковала футболистов московского «Спартака» за решение не поддерживать движение Black Lives Matter в преддверии матча четвёртого тура группового этапа Лиги Европы с английским «Лестером». По словам бывшего президента «Локомотива», в преклонении колена нет ничего зазорного, а движение Black Lives Matters объясняет, что в равной степени важна жизнь каждого человека. Смородская считает, что российским людям необходимо объяснить, для чего проводятся подобные акции, и в поддержку чего выступает данное движение.