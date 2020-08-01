Скончался экс-капитан сборной Камеруна Стефен Татав

https://static.news.ru/photo/81f1f9bc-d3f2-11ea-bf44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В возрасте 57 лет из-за болезни скончался бывший капитан сборной Камеруна по футболу Стефен Татав, следует из сообщения национальной федерации футбола.

Футбольная карьера Татава началась в камерунской команде «Тоннер». Кроме того, он выступал на родине за «Олимпик» из Мволе.

В 1994 году состоялось подписание контракта с японским клубом «Тосу Фьючерс». Татав стал первым уроженцем Африки в японском футбольном первенстве.

С 1986 по 1994 год Татав выступал за сборную Камеруна. Он провёл 63 матча, в которых забил три гола. На ЧМ-1990 в Италии и ЧМ-1994 в США Татав получил статус капитана национальной команды.

Примечательно, что в 1990 году сборная Камеруна стала первой командой Африки, вышедшей в четвертьфинал чемпионата мира. На данной стадии она уступила в дополнительное время Англии (2:3), ведя в счёте по ходу встречи.

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