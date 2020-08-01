Скончался экс-капитан сборной Камеруна Стефен Татав

В возрасте 57 лет из-за болезни скончался бывший капитан сборной Камеруна по футболу Стефен Татав, следует из сообщения национальной федерации футбола.
Футбольная карьера Татава началась в камерунской команде «Тоннер». Кроме того, он выступал на родине за «Олимпик» из Мволе.
В 1994 году состоялось подписание контракта с японским клубом «Тосу Фьючерс». Татав стал первым уроженцем Африки в японском футбольном первенстве.
С 1986 по 1994 год Татав выступал за сборную Камеруна. Он провёл 63 матча, в которых забил три гола. На ЧМ-1990 в Италии и ЧМ-1994 в США Татав получил статус капитана национальной команды.
Примечательно, что в 1990 году сборная Камеруна стала первой командой Африки, вышедшей в четвертьфинал чемпионата мира. На данной стадии она уступила в дополнительное время Англии (2:3), ведя в счёте по ходу встречи.
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