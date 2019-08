В составе «Гэлакси» Кларк провёл 13 матчей, за сборную страны провёл один матч в 2009 году против Гаити в рамках Золотого кубка КОНКАКАФ. Также выступал за «Хьюстон Динамо» и «Колорадо Рэпидс». Завершил карьеру в 2014 году.

The LA Galaxy mourn the loss of former player Colin Clark. Our thoughts are with his family and friends at this time. pic.twitter.com/v3XkDPrjka