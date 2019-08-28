https://static.news.ru/photo/466cad8c-c972-11e9-8ba4-fa163e074e61_660.jpg Колин Кларк Фото: LARiotSquad/twitter.com

Бывший игрок Высшей футбольной лиги (MLS) «Лос-Анджелес Гэлакси» и сборной США полузащитник Колин Кларк скончался на 36-м году жизни, сообщает пресс-служба команды из Лос-Анджелеса.

В составе «Гэлакси» Кларк провёл 13 матчей, за сборную страны провёл один матч в 2009 году против Гаити в рамках Золотого кубка КОНКАКАФ. Также выступал за «Хьюстон Динамо» и «Колорадо Рэпидс». Завершил карьеру в 2014 году.

The LA Galaxy mourn the loss of former player Colin Clark. Our thoughts are with his family and friends at this time. pic.twitter.com/v3XkDPrjka — LA Galaxy (@LAGalaxy) August 27, 2019

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