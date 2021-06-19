Швейцария обыграла Турцию и заняла третье место в группе А

https://static.news.ru/photo/25abf820-d1f2-11eb-a9bb-96000091f725_660.jpg Фото: Мурад Оруджев/РИА Новости

Сборная Швейцарии обыграла команду Турции в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу со счётом 3:1. Встреча группы А проходила в Баку (Азербайджан).

Счёт в матче швейцарцы открыли уже на 6-й минуте, автором гола стал Харис Сеферович. На 26-й минуте преимущество швейцарской команды увеличил Шердан Шакири. На 62-й минуте отметились голом уже турки. Ирфан Кахведжи отыграл один мяч. Но уже на 68-й минуте Шакири оформил дубль. В итоге матч закончился со счётом 3:1 в пользу Швейцарии.

Сборная Швейцарии расположилась на третьей строчке в группе А. Команда Турции заняла последнее место.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Дании по футболу Юссуф Поульсен считает, что если датчане упорно поработают, то им удастся одолеть Россию в матче последнего тура группового этапа на Евро-2020.