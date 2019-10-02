https://static.news.ru/photo/309021b0-e4e3-11e9-88d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: andriyshevchenko/instagram

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко готов возглавить итальянский «Милан», но не раньше ноября, так как хочет выйти с национальной командой на чемпионат Европы — 2020.

Также 43-летний специалист хочет совмещать посты в сборной и клубе. Ответа от итальянцев на это предложение украинца пока не последовало, пишет Tuttomercatoweb.

Украинец выступал за «Милан» с 1999-го по 2006-й, а также с 2008 по 2009 год, проведя за команду 322 матча и забив 175 голов. С «россонери» Шевченко выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. В 2004 году он стал обладателем «Золотого мяча», а в дебютном сезоне его назвали лучшим бомбардиром серии A.

Шевченко с 2016 года возглавляет сборную Украины, которая в отборочной группе чемпионата Европы — 2020 идёт на первом месте с 13 очками, опережая Португалию.

«Милан» после шести туров серии А располагается на 13-м месте в турнирной таблице.

В июне 2018 года исполнявший обязанности главного тренера московского «Спартака» Рауль Рианчо ушёл из штаба сборной Украины из-за конфликта с главным тренером Андреем Шевченко, писал News.ru.