Пресс-служба итальянской команды на своей странице в Twitter сообщает, что «Севилья» отказывается давать гостям разрешение на въезд в страну.

L’ #ASRoma non andrà in Spagna per il match di Europa League contro il Siviglia a causa della mancata autorizzazione da parte delle autorità locali. Maggiori dettagli saranno resi noti dalla UEFA pic.twitter.com/oWB5mGUKWA