Селюк: «Спартак» вернёт Ломовицкого через агента

https://static.news.ru/photo/6dff941a-0245-11eb-bae5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Футбольный агент Дмитрий Селюк убеждён, что «Спартак» собирается вернуть полузащитника Александра Ломовицкого из аренды. В сезоне-2020/21 хавбек выступает за подмосковные «Химки».

При этом генеральный директор клуба Шамиль Газизов опроверг эту информацию Sport24.

Газизов опроверг информацию о возвращении Ломовицкого? Я точно знаю, что это достоверная информация. «Спартак» не хочет самостоятельно в это ввязываться, клуб намерен провести трансфер через агента. Если всё-таки это произойдёт, то это покажет личную заинтересованность генерального директора в «Уфе», — сказал Селюк корреспонденту NEWS.ru.

Специалист утверждает, что именно «красно-белые» продолжают оказывать влияние на «Химки».

Как только его бывшая команда переместилась в зону вылета, «красно-белые» начали ослаблять «Химки». Мы же видели, что перед этим Газизов поставил Гунько и Егорова работать в подмосковный коллектив. Эти два жулика за месяц клуб пустили ко дну, привели футболистов, с которыми через две недели расторгли договоры, а с двумя хотят это сделать, но игроки сами отказываются. Как только «Химки» выиграли у «Динамо», сразу сказали, что Ломовицкий хочет перейти в «Арсенал». Посмотрим, конечно, но мне подтвердили, что Ломовицкого хотят забрать, — добавил он.

22-летний Ломовицкий перешёл в «Химки» на правах аренды в августе после того, как подмосковный клуб возглавил тренер академии «Спартака» Дмитрий Гунько. В составе «Химок» хавбек провёл 8 матчей и забил 2 мяча. Неделю назад Гунько был уволен с поста главного тренера команды.

Ранее Дмитрий Селюк отреагировал на уход главного тренера московского «Динамо» Кирилла Новикова со совей должности. По его мнению, он похож на наставника ЦСКА Виктора Гончаренко, «который любит, когда заглядывают ему в рот и делают всё, что сказал, чтобы никто не противоречил», писал NEWS.ru.