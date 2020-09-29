Агент об уходе Новикова из «Динамо»: он любит, когда заглядывают ему в рот

https://static.news.ru/photo/6819361c-0242-11eb-9264-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Новиков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Футбольный агент Дмитрий Селюк назвал уход Кирилла Новикова с должности главного тренера московского «Динамо» правильным решением.

Это не главная новость, но абсолютно логичная и ясная. Я не скажу, что он плохой, нет, он нормальный, воспитывал молодёжь — для неё он как раз отличный тренер. Он типа Виктора Гончаренко из ЦСКА, который любит, когда заглядывают ему в рот и делают всё, что сказал, чтобы никто не противоречил. Он привык работать с несостоявшимися футболистами. Это ошибка самого Новикова. Но на нём можно показать, как не надо делать карьеру тренера. Хозяева «Динамо» — это амбициозные люди, которые хотят результат. А тренер в итоге приводит Скопинцева, Комличенко, Фомина и так далее, потратив на все трансферы около 25 миллионов. А на сегодняшний день ни один из его трансферов не дал «сине-бело-голубым» толчок к развитию, — сказал Селюк корреспонденту NEWS.ru.

По его словам, взращивать молодых футболистов — это неплохо и даже правильно, однако делать ставку только на них нельзя, учитывая, что руководители столичного коллектива ждут от команды явно не середину турнирной таблицы.

Конечно, хорошо поднимать своих, но сами руководители уже в таком возрасте, что не смогут увидеть, как эти «молодые» чемпионства достигают. Эта молодёжь из года в год воспитывается, а чемпионат всё хуже и хуже. Если раньше мы считали, что Греция, Грузия, Молдавия вообще не являются нам соперниками, то сейчас пишут о том, что пройти ПАОК — это героизм, — добавил он.

Кирилл Новиков объявил о решении покинуть пост главного тренера московского футбольного клуба «Динамо». Об этом он написал в Instagram, писал NEWS.ru. 39-летний специалист 5 октября 2019 года был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после отставки Дмитрия Хохлова, а в ноябре занял пост главного тренера. Его контракт с «бело-голубыми» был рассчитан до конца текущего сезона.