Новиков подал в отставку с поста тренера «Динамо»

https://static.news.ru/photo/9a2df7c0-0240-11eb-85ad-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Новиков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кирилл Новиков объявил о решении покинуть пост главного тренера московского футбольного клуба «Динамо». Об этом он написал в Instagram.

По словам тренера «бело-голубых», поводом для ухода стали выступления «Динамо» в сентябре.

Спокойно обдумав события этого месяца, включавшие наши болезненные поражения в Лиге Европы и последнем матче РПЛ, я принял решение подать в отставку. Благодарен каждому из футболистов, моему штабу, всем специалистам за совместную работу, а руководству клуба — за доверие, поддержку, — отметил Новиков.

Кроме того, он отдельно поблагодарил болельщиков за множество «классных моментов, которые пережили вместе».

Что касается событий этого месяца, о которых говорил Новиков, то в матче 9-го тура РПЛ «Динамо» проиграло «Химкам» со счётом 0:1. На 19-й минуте единственный гол забил полузащитник подмосковного клуба Александр Ломовицкий.

Теперь «Динамо» выйдет на поле 4 октября, где сразится с «Краснодаром» в следующем туре чемпионата России.

Как писал NEWS.ru, ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал в сборную Кутепова и Жирова на матчи Лиги Наций.