Седрик Гогуа раскритиковал действия судьи после матча с «Уфой»

https://static.news.ru/photo/245eb29e-058a-11eb-8c32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Эдгар Брещанов/wikipedia.org

26-летний ивуарийский защитник волгоградского «Ротора» Седрик Гогуа, комментируя матч с ФК «Уфа», заявил, что судья не замечал грубейшие ошибки, которые допускали его соперники.

«Уфа» не играла в футбол, было очень много фолов. Меня постоянно толкали, но судья не свистел в нашу сторону, — отметил спортсмен в эфире «Матч Премьер».

Ранее в Уфе состоялся матч четвёртого тура Российской премьер-лиги. На стадионе «Нефтяник» встретились ФК «Уфа» и ФК «Ростов». Последний одержал победу со счётом 1:0.

Итог встречи определил гол Кенто Хасимото, который отличился на 80-й минуте. В первом тайме хозяева остались в меньшинстве. Красную карточку получил Вячеслав Кротов, писал NEWS.ru.