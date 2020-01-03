Федерация футбола США отменила тренировочный сбор мужской национальной сборной в Катаре из-за обострённой ситуации на Ближнем Востоке.
В связи с развивающейся ситуацией в регионе Федерация футбола США решила отложить запланированный на январь сбор мужской сборной в Катаре, — говорится в сообщении на официальном сайте федерации.
Сбор американской команды должен был стартовать в Катаре 5 января. В данный момент Федерация футбола США ищет альтернативные варианты для подготовки к товарищескому матчу с Коста-Рикой, который пройдёт 1 февраля в Калифорнии.
В сообщении также отмечается, что переговоры с Футбольной ассоциацией Катара продолжаются, чтобы в ближайшем будущем найти возможность для сборной США испытать удобства и гостеприимство Катара мирового класса.
Ранее NEWS.ru писал, что при ударе США в окрестностях аэропорта Багдада были убиты глава спецподразделения «Кудс» Касем Сулеймани и замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.
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