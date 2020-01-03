https://static.news.ru/photo/f300e058-2ed6-11ea-b86c-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Soccer/facebook.com

Федерация футбола США отменила тренировочный сбор мужской национальной сборной в Катаре из-за обострённой ситуации на Ближнем Востоке.

В связи с развивающейся ситуацией в регионе Федерация футбола США решила отложить запланированный на январь сбор мужской сборной в Катаре, — говорится в сообщении на официальном сайте федерации.

Сбор американской команды должен был стартовать в Катаре 5 января. В данный момент Федерация футбола США ищет альтернативные варианты для подготовки к товарищескому матчу с Коста-Рикой, который пройдёт 1 февраля в Калифорнии.

В сообщении также отмечается, что переговоры с Футбольной ассоциацией Катара продолжаются, чтобы в ближайшем будущем найти возможность для сборной США испытать удобства и гостеприимство Катара мирового класса.

Ранее NEWS.ru писал, что при ударе США в окрестностях аэропорта Багдада были убиты глава спецподразделения «Кудс» Касем Сулеймани и замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.