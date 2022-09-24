Сборная России по футболу вырвала победу у Киргизии Сборная России по футболу обыграла Киргизию в товарищеском матче

Фото: rfs.ru

Сборная России по футболу вырвала победу у национальной команды Киргизии в товарищеском матче. Встреча прошла в Бишкеке и завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Валерия Карпина.

На 24-й минуте счет открыл хавбек команды Киргизии Алимардон Шукуров, выступающий за белорусский «Неман». Россияне отыгрались после точного удара спартаковца Александра Соболева на 30-й минуте. А победный мяч за полторы минуты до конца основного времени матча забил Даниил Уткин, выступающий за «Ростов» Валерия Карпина.

Это был первый матч сборной России за 314 дней. Команда была отстранена от международных соревнований в конце февраля 2022 года, такое решение приняли в УЕФА и ФИФА в связи с военной спецоперацией на территории Украины.

22 сентября сообщалось, что футболистам сборной России, отправившимся на товарищеский матч в Бишкек, при пересечении границы задавали вопросы о годности к военной службе и наличии военного билета. Медиадиректор РФС Егор Крецан отметил, что когда команда проходила паспортный контроль в Шереметьево, игроков и других мужчин опросили о частичной мобилизации.

20 сентября стало известно, что сборную России не допустили к участию в жеребьёвке Евро-2024, команда пропустит и сам турнир, который будет длиться месяц — с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.