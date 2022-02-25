Сборная Польши отказалась играть с Россией в стыковых матчах ЧМ-2022
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
12:51, 26 февраля 2022
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Президент Польского футбольной союза (PZPN) Чезаре Кулеша сообщил, что сборная Польши не намерена играть с российской командой в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре. В аккаунте в Twitter он также отметил, что они намерены призвать сборные Швеции и Чехии к подобному решению.
Хватит слов, пора действовать. Сборная Польши не намерена играть со сборной России в стыковом матче. Это единственное верное решение, — говорится в сообщении.
Также глава Польского футбольного союза отметил, что они хотят получить поддержку от других сборных по этому вопросу.
Ранее сообщалось, что польский, шведский и чешский футбольные союзы выступят с совместным заявлением о намерении бойкотировать матчи со сборной России за право принять участие в финальной стадии чемпионата мира — 2022. Причина этого шага — военная операция РФ на территории Украины.