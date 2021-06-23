Сборная Германии вышла в плей-офф Евро-2020, сыграв вничью с Венгрией

Сборная Германии сыграла вничью с национальной командой Венгрии со счётом 2:2 и вышла в плей-офф чемпионата Европы — 2020.

На 11-й минуте счёт открыл Адам Салаи. Венгры соорудили быструю атаку, мяч дошёл до Салаи, который выскочил из-за спины Хуммельса и Гинтера и нанёс неотразимый удар в падении.

Сравнять получилось только на 66-й минуте. После ошибки Гулачи мяч достался Каю Хаверцу, который с метра вколотил головой в незащищённую зону.

Спустя две минуты венгры снова вышли вперёд. Салаи сделал передачу в сторону Шефера, который выскочил из-за спин защитников и головой расстрелял ворота Нойера.

На 84-й минуте Германия вновь сравнивает. Леон Горецка попал точно в левый угол. И спас команду от вылета с турнира.

В параллельном матче группы F португальцы сыграли вничью с французами (2:2).

На 31-й минуте отличился капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, забив с пенальти.

На второй минуте компенсированного времени сравнял счёт Карим Бензема. И тоже с пенальти.

На 47-й минуте Бензема вывел сборную Франции вперёд. Он выскочил на грани офсайда и развёл мяч в максимально далёкую для Патрисиу точку — от штанги в дальний угол.

На 60-й минуте Роналду снова забивает с 11-метрового. Этот гол стал для него пятым на текущем турнире.

Ранее сборная Швеции обыграла Польшу в заключительном матче группы E со счётом 3:2. Шведы вышли в 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 с первого места и помогли Украине пройти дальше.