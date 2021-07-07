Сборная Англии обыграла датчан и вышла в финал Евро-2020

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Сборная Англии обыграла национальную команду Дании в полуфинальном матче чемпионата Европы — 2020 со счётом 2:1 и вышла в финал турнира.

На 30-й минуте счёт встречи открыл датский полузащитник Миккель Дамсгор, который точным ударом отправил мяч под перекладину.

Однако уже на 39-й минуте последовал ответ: нападающий Гарри Кейн выполнил разрезной пас на правый край штрафной, куда буквально влетел на скорости Сака, Букайо остро прострелил во вратарскую, а защитник Симон Кьер в борьбе со хавбеком Рахимом Стерлингом срезал мяч в свои ворота.

Основное время так и завершилось боевой ничьей.

В первую половину дополнительного времени датский футболист сбил Стерлинга, за что в ворота «викингов» назначили пенальти. Шмейхель отбил удар Кейна, но Гарри всё же добил мяч в сетку, сделав счёт 2:1.

Первым финалистом стали итальянцы. Сборная Италии обыграла команду Испании в полуфинале чемпионата Европы по футболу в серии пенальти со счётом 4:2 (1:1 в основное время).