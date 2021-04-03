Румынский футбольный тренер уволился после первоапрельской шутки

https://static.news.ru/photo/77dbb7b2-94f7-11eb-baa5-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: sportliga.com

Неудачная первоапрельская шутка стала причиной увольнения тренера румынского футбольного клуба «Индустрия Гальда же Жос». Об этом сообщил журналист Эмануэль Роши.

В своём Twitter Роши написал , что руководство футбольного клуба решило подшутить над тренером Стефаном Фогороси. На одном из местных сайтов, по просьбе футбольных боссов, была опубликована новость о том, что тренер уволен после трёх неудачных матчей команды.

Фогороси, прочитав эту «новость», понял, что это шутка, но был обижен до такой степени, что больше не пришёл на тренировку и решил уволиться из клуба.

В Чемпионате Румынии «Индустрия Гальда де Жос» занимает последнее место турнирной таблицы. После 14 матчей на счету команды 4 очка.

Ранее NEWS.ru писал о том, что сразу два футбольных тренера в Российской футбольной премьер-лиге подали в отставку. Из «Краснодара» ушёл Мурад Мусаев, «Уфу» покинул Рашид Рахимов.