Руководство «Спартака» объяснило назначение Ваноли главным тренером команды

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что при выборе Паоло Ваноли в качестве нового главного тренера команды они принимали во внимание нацеленность итальянского специалиста на результат, а также его жёсткий подход к работе. В руководстве отметили, что цели Ваноли и клуба совпали, сообщает Sport24.

Паоло подробно рассказал, как он видит команду, заранее были обсуждены те требования в системе работы внутри команды. Его утверждения были понятны клубу и схожи с теми целями, которые мы ставим. Он нацелен на результат, он достаточно жёсткий человек в плане работы. Именно поэтому было принято решение в его пользу, — заявил Мележиков.

О назначении Паоло Ваноли было объявлено 17 декабря. Ранее командой руководил португалец Руй Витория. Он пришёл в «Спартак» в мае 2021 года. После 10 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» располагается на девятом месте с 23 очками в активе. В Лиге Европы подопечные Витории вышли в плей-офф турнира с первого места в группе.

Ранее сообщалось, что Витория не согласен с решением руководства московского «Спартака» и отказывается расторгать контракт с клубом. Как сообщает «Матч ТВ», по этой причине итальянец Паоло Ваноли не может возглавить команду.