Ростовская академия футбола установит памятник Виктору Понедельнику

https://static.news.ru/photo/8fac416a-37cb-11eb-8f19-fa163e074e61_660.jpg Виктор Понедельник Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Академия футбола в Ростове-на-Дону установит памятник в честь футболиста и чемпиона Европы 1960 года Виктора Понедельника, заявил гендиректор учреждения Леонид Никонов.

Мы планируем при входе установить памятник Виктору Понедельнику во весь рост, — отметил Никонов, слова которого приводит ТАСС.

По его словам, 15 лет назад Понедельник дал своё согласие на то, чтобы академия была названа в его честь. В настоящее время в учреждении занимаются около 250 воспитанников.

Виктор Понедельник скончался 5 декабря на 84-м году жизни. Футболист является уроженцем Ростова-на-Дону, практически всю карьеру игрока он провёл в родном городе, выступая за «Ростсельмаш» и СКА. Дважды пытался заиграть в Москве, но ни в ЦСКА, ни в «Спартаке» не провёл ни одного официального матча.

На его счету 29 матчей за сборную СССР и 20 забитых мячей. Безусловно, главный эпизод карьеры Понедельника — победный гол в ворота сборной Югославии в финале чемпионата Европы — 1960. Футболист ушёл из жизни последним из всех игроков того состава. Также Виктор Владимирович в составе советской сборной стал серебряным призёром европейского первенства — 1964.

Как ранее писал NEWS.ru, смерть Виктора Понедельника прокомментировали в РФС. Председатель комитета ветеранов футбола Александр Мирзоян заявил, что организация окажет помощь семье легенды.