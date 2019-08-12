https://static.news.ru/photo/13d0cfce-bd39-11e9-945e-fa163e074e61_660.jpg Матч «Ростов» - «Крылья Советов» Фото: kc-camapa.ru

В заключительном матче пятого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» на своём поле победил самарские «Крылья Советов» — 1:0.

Единственный мяч на 33-й минуте встречи забил Элдор Шомуродов. Узбекский форвард ростовчан в одно касание переправил мяч в ворота голкипера гостей Сергея Рыжикова после прострела Алексея Ионова с левого фланга.

После этой победы «Ростов» вышел на второе место в турнирной таблицы РПЛ. У команды Валерия Карпина стало 11 очков — на два меньше, чем у лидера чемпионата петербургского «Зенита», и на одно больше, чем сразу у четырёх клубов — ЦСКА, «Краснодара», тульского «Арсенала» и московского «Локомотива».

Самарцы после поражения в Ростове-на-Дону с тремя набранными очками продолжают оставаться на 14-й строчке таблицы, опережая лишь ФК «Сочи» (2 очка) и «Оренбург» (1).

В шестом туре чемпионата РПЛ «Крылья Советов» в субботу, 17 августа сыграют в Екатеринбурге с «Уралом», а ростовчане на следующий день также на выезде встретятся с «Уфой».

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