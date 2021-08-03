Россиянка Пустовойтова отсудит футбольный финал Олимпиады в Токио

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Ветеран московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев поделился мнением о том, как Россия будет выступать под руководством нового главного тренера Валерия Карпина. Слова Ловчева передаёт «Радио 1».

Сборная встряхнётся, сборная настроена будет на более атакующий футбол. Не знаю, по каким причинам Черчесов отказался от той модели, которая была на чемпионате мира, — сказал Ловчев. Эксперт добавил, что...