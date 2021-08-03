Россиянка Пустовойтова отсудит футбольный финал Олимпиады в Токио

Российские арбитры Анастасия Пустовойтова и Екатерина Курочкина будут работать на финальном матче женского футбольного турнира на Олимпиаде-2020 в Токио. Об этом
Пустовойтова будет главным арбитром, Курочкина — ассистентом. В финале сыграют Канада и Швеция. Игра пройдет 6 августа.
Пустовойтова — судья категории ФИФА, в апреле 2021 года она стала первой женщиной, отработавшей в качестве главного арбитра на матче Олимп-ФНЛ — первого дивизиона российского футбола.
Во вторник, 3 августа, российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев, выступающий в весовой категории до 97 кг, завоевал золотую медаль на Олимпийских играх, победив в финале армянина Артура Алексаняна.
Сейчас в активе российской команды 52 медали: 13 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых.