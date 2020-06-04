Роналду больше всех заработал в Instagram во время пандемии коронавируса

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Нападающий футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду заработал в Instagram во время пандемии коронавируса c 12 марта по 14 мая € 2,1 млн., сообщает Daily Mail,

Роналду, имеющий 219 млн подписчиков, в течении двух месяцев опубликовал 4 рекламных поста от спонсоров. Столько опубликовал аргентинец Лионель Месси и заработал € 1,45 млн (151 млн подписчиков), бразилец Неймар за четыре поста заработал € 1,33 млн (138 млн подписчиков).

На четвёртом месте расположился легендарный баскетболист Шакил О’Нил (17 млн подписчиков), завершивший карьеру в 2011 году. Шакил заработал € 653 тыс. На пятом месте бывший футболист Дэвид Бекхэм (€ 453 тыс.).

Ранее форвард сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал в Instagram ролик, на котором показал свою тренировку, писалNEWS.ru