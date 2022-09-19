РФС потребовал от УЕФА отстранить главного тренера сборной Украины РФС потребовал от УЕФА отстранить главного тренера сборной Украины Александра Петракова

Фото: Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

Александр Петраков

Российский футбольный союз потребовал от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировать главного тренера сборной Украины Александра Петракова. В РФС обвинили его в дискриминации россиян и отказе сохранять нейтральную политическую позицию, пишет The Guardian.

Письмо в орган УЕФА по контролю, этике и дисциплине написал заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев. Петраков обвиняется в нарушении кодекса поведения УЕФА за призывы отстранять россиян от международных соревнований, а также за высказывания о желании вступить в вооруженные силы.

В качестве доказательств Рогачев привел цитаты Петракова в итальянском Corriere dello Sport и российском «Спорт-Экспрессе».

17 сентября министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер потребовала отстранить сборные России и Белоруссии от участия в квалификации чемпионата Европы 2024 года по футболу. Соответствующее письмо она направила президенту УЕФА Александеру Чеферину.

По словам министра, Россия нарушает международное право, поэтому футбол должен продемонстрировать «единую позицию против нарушения прав человека».