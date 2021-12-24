«Размеры этого города невероятны»: Тедеско рассказал о жизни в Москве

Главный тренер немецкой футбольной команды «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско признался, что был поражён размерами столицы России в бытность работы в московском «Спартаке». При этом специалист был удивлён, что ему требовалось всего 20 минут, чтобы добраться до стадиона «Открытие Банк Арена», пишет SportBuzzer.

Я жил в отеле в центре города, номера люкс не было, просто обычный номер. Мы всё равно целый день проводили на тренировочной базе, включая разноплановые мероприятия и процедуры между тренировками, — сказал Тедеско.

При этом он назвал Москву городом «невероятных» размеров, отметив, что в ней живёт 16 миллионов человек.

Тедеско известен по работе с юношескими командами «Шальке» и «Хоффенхайма», а также со взрослыми коллективами «Эрцгебирге» и «Шальке». В октябре 2019 года он возглавил «Спартак», который привёл к серебряным медалям чемпионата России в сезоне-2020/21.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер сборной России по футболу и московского «Спартака» Станислав Черчесов возглавил венгерский «Ференцварош». Об этом сообщили в пресс-службе клуба из Будапешта, попутно опубликовав фотографию, на которой специалист держит в руках шарф с символикой команды.