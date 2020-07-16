Рамос назвал чемпионство «Реала» наградой за упорную работу

https://static.news.ru/photo/8072c6dc-c7fb-11ea-b2e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oscar J. Barroso/Global Look Press

Капитан футбольного клуба «Реал» Серхио Рамос считает, что команда получила титул чемпиона Испании в качестве награды за упорный труд, настойчивость и взвешенный подход.

Когда вы двигаетесь в правильном направлении, вы в конечном счёте пожинаете плоды. Это достойно настоящей похвалы, несмотря на то что некоторые могли бы сказать, — приводит слова футболиста пресс-служба клуба.

По словам Рамоса, прошедший сезон был особенным, однако после вызванного коронавирусом перерыва команда поняла, что ей необходимо выигрывать все матчи, чтобы получить титул.

«Барселона» обладала преимуществом в два очка, и мы не имели права на ошибку, мы доказали это, — подчеркнул футболист.

Он отметил большой вклад в успех со стороны главного тренера «Реала» Зинедина Зидана. По словам Рамоса, наставник всегда доверял игрокам, которые чувствуют его поддержку.

Всё, к чему он прикасается, превращается в золото, — сказал капитан команды.

Рамос также прокомментировал свой контракт, который рассчитан до лета следующего года. Он рассказал, что может остаться на столько сезонов, сколько захочет президент «Реала» Флорентино Перес. 34-летний защитник подчеркнул, что был бы рад остаться в клубе и закончить в нём свою карьеру.

Ранее NEWS.ru писал, что лидер футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси прокомментировал поражение в чемпионате Испании — Ла Лиге.

В матче 37-го тура испанской Примеры определился чемпион. Мадридский «Реал» на своём поле обыграл «Вильярреал» со счётом 2:1. Последний раз «Реал» брал чемпионство в Примере в сезоне-2016/17.

«Реал» завоевал свой 34-й чемпионский титул в Испании. Это второе чемпионство «Реала» под руководством французского специалиста Зинедина Зидана. Чемпион прошлого сезона «Барселона» заняла второе место в турнирной таблице Примеры. «Сливочные» набрали 86 очков и перед последним туром опережают «Барселону» на 6 очков.