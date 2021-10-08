«Просто черти»: жена футболиста Оздоева оценила драку в метро
Михаил Потапов
Михаил Потапов
11:32, 08 октября 2021
Маргарита ОздоеваФото: id570153819/vk.com
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Жена полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева Маргарита высказалась о дагестанцах, избивших 25-летнего москвича Романа Ковалёва в вагоне столичного метро. Современное общество она назвала страшным. Об этом супруга спортсмена написала на своей странице в Instagram.
Общество, в котором мы живём. Страшно. Приставали к девушкам в вагоне метро. Для меня это не люди, это просто черти, — написала Оздоева в сторис.
Инцидент произошёл 6 октября, когда группа пьяных мужчин избила Романа Ковалёва, заступившегося за девушку. Против уроженцев Дагестана возбудили дело о покушении на убийство. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял решение наградить пострадавшего ведомственной медалью.
Ранее стало известно, что трое уроженцев Дагестана, избивших в метро Москвы пассажира Романа Ковалёва, отправлены в карцер СИЗО-7 на карантин. По словам члена ОНК Москвы Евы Меркачевой, все они уже раскаялись, один из них заявил о готовности выплатить компенсацию пострадавшему.