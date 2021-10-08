«Просто черти»: жена футболиста Оздоева оценила драку в метро

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Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал решение нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы отказаться от вызова в сборную России, которой руководит Валерий Карпин. Агент считает, что Дзюба может повести себя подобным образом не один раз. Его слова передаёт Sport24.

По мнению Сафонова, Артём лидер по натуре. Поэтому ему важно было доказать, что он на уровне сборной, а потом сказать Карпину, что он не будет играть. Карпин и Дзюба —...