«Очень много сделал»: приведший «Спартак» к титулу Каррера об уходе Федуна Тренер Массимо Каррера пожалел об уходе Леонида Федуна с поста президента «Спартака»

Фото: vk.com/massimo__carrera

Массимо Каррера

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил свое сожаление в связи с уходом Леонида Федуна с поста президента клуба. В разговоре с Metaratings.ru он также рассказал об их превосходных отношениях во время совместной работы.

Я не знаю причин такой ситуации, но мне очень жаль, и я надеюсь, что тот, кто примет на себя его место, будет иметь такую же любовь к клубу! Федун любит «Спартак» и является его первым болельщиком, и он очень много сделал для вывода клуба на высший уровень! Несмотря на все усилия и деньги, которые он вложил, он выиграл меньше, чем заслуживал, — сказал Каррера.

Итальянец, ставший со «Спартаком» чемпионом России в 2017 году, заявил, что всегда будет благодарен Федуну за помощь и поддержку. Благодаря нему Каррера совершил скачок от помощника Дмитрия Аленичева до главного тренера.

О том, что Леонид Федун сложил свои полномочия и вышел из состава акционеров «Спартака», стало известно в понедельник, 22 августа. 66-летний бизнесмен являлся президентом «Спартака» с 2004 года. При нем красно-белые выигрывали чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. В текущем сезоне после шести туров «Спартак» делит вторую строчку в РПЛ с московским ЦСКА — команды набрали по 13 очков.