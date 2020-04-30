Польский футбольный союз разрешил шести клубам возобновить тренировки

https://static.news.ru/photo/7d77dba0-8f77-11ea-93eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: FOT. WOJCIECH FIGURSKI/058spor/Global Look Press

Медицинская комиссия Польского футбольного союза (PZPN) разрешила шести клубам возобновить групповые тренировки с 6 мая.

В список вошли «Шленск», «Пяст», «Ракув», «Гурник», «Заглембе» и «Погонь». В остальных клубах тестирование на коронавирус ещё не завершено, поэтому футболисты других команд пока могут тренироваться только индивидуально, сообщает пресс-служба PZPN.

Чемпионат Польши по футболу, который был остановлен из-за коронавируса, должен возобновиться 29 мая.

Как ранее сообщал NEWS.ru, следующий сезон Английской футбольной премьер-лиги может пройти без зрителей. Клубы АПЛ ожидают, что матчи чемпионата можно будет проводить в прежнем режиме только после разработки вакцины от коронавируса.