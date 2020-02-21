Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал фотографию в официальном аккаунте чемпионата Испании в Instagtam, на которой изображены бывшие российские футболисты «Сельты» Валерий Карпин и Александр Мостовой, а также нынешний нападающий команды Фёдор Смолов.
Подпись к публикации гласит: «Смолов — новый царь «Сельты». А Тебас на русском языке в комментариях к записи написал: «Футбольные легенды».
Ранее «Сельта» сыграла с вничью с лидером чемпионата Испании мадридским «Реалом» (2:2). Смолов забил на 7-й минуте матча свой первый гол за новую команду, писал NEWS.ru.
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