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Фанаты украинского футбольного клуба «Шахтёр» напали на болельщиков португальской «Бенфики» в конце матча 1/16 финала Лиги Европы, который прошёл в Донецке и завершился со счётом 2:1.

Отмечается, что местная служба безопасности бездействовала. В результате инцидента один из болельщиков «Бенфики» был вынужден отправиться в больницу для наблюдения, сообщает A Bola. Ответный матч состоится 27 февраля в Лиссабоне....