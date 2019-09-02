Президент футбольного клуба «Барселона» Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал сорванный трансфер нападающего французского «Пари Сен-Жермен» Неймара.
Всё кончено. Мы не будем посмешищем для всего мирового футбола, — приводит слова Бартомеу Mundo Deportivo.
В летнее трансферное окно форвард хотел вернуться в «Барселону», которая в 2017 году его продала за рекордные €222 млн. Но испанская команда не смогла договориться с «ПСЖ» о сделке. Футболист является самым дорогим игроком мира.
В сезоне-2018/19 нападающий ПСЖ сыграл 28 матчей. В его активе 36 очков (23 гола и 13 результативных передач).
ФИФА назначит сумму расторжения контракта Неймара с «ПСЖ», писал News.ru.