Полузащитник Фомин оценил сборную России в рамках Лиги наций

https://static.news.ru/photo/faf5233e-0732-11eb-8443-fa163e074e61_660.jpg Даниил Фомин Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Футболисты сборной России в матчах Лиги наций продемонстрируют свою игру, команда должна набирать свои очки, заявил полузащитник Даниил Фомин.

Хороший уровень в Лиге наций, во всех командах собраны игроки из топ-лиг и топ-команд. Всё зависит от нас. Тренеры всё скажут, хотелось бы набирать свои очки, — отметил Фомин, слова которого приводит РИА Новости.

Российская сборная 8 октября проведёт контрольный матч со шведами. 11 октября команда сыграет со сборной Турции, а 14 октября — со сборной Венгрии. Все матчи состоятся в Москве. После двух туров Лиги наций сборная России набрала 6 очков и занимает первое место в группе 3 дивизиона B.

Ранее NEWS.ru писал, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение смягчить ограничительные меры, введённые из-за пандемии коронавируса, и разрешить зрителям присутствовать на турнирах под эгидой организации.

Общая заполняемость футбольных арен не должна превышать 30%.