Подрезали крылья: почему за победу «Локомотива» в Кубке немного стыдно

https://static.news.ru/photo/7ac441b6-b355-11eb-afaa-96000091f725_660.jpg Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Нижний Новгород принял финал Кубка России по футболу. До этого матча «Локомотив» и «Крылья Советов» дважды встречались в Кубке России. И оба раза побеждали «железнодорожники». Третья встреча не стала исключением из правил. Москвичи расправились с самарцами со счётом 3:1.

Издевательство над Гильерме

Буквально за первые четыре минуты матча Маринато Гильерме пришлось трижды спасать ворота «Локомотива». Для натурализованного бразильца эта встреча стала очередной психологической проверкой — буквально за несколько дней до финала стало известно, что голкипер не попал даже в расширенный список сборной России на предстоящий чемпионат Европы. И это удивительно, учитывая, какой игровой отрезок показывает вратарь.

И вы, и вам

Да, у самарского коллектива свой игровой почерк — комбинационный атакующий футбол. Может, именно поэтому «Локо» первые минуты матча выглядели менее активно. Тем не менее первый более или менее опасный момент «красно-зелёные» создали на 11-й минуте, когда Франсуа Камано ударил выше ворот. А уже на 16-й он всё-таки забил. Зеффан ошибся со скидкой назад на Ломаева, Камано опередил вратаря, и мяч аккуратно оказался в пустых воротах.

Это помогло «железнодорожникам» почувствовать себя хозяевами положения. Но это оказалось слишком преждевременно. На 23-й минуте, пожалуй, мы все увидели один из самых красивых голов сезона-2020/21! Иван Сергеев, который за игровой год забил 43 гола, ворвался в чужую штрафную, пяткой переправил на Дениса Якубу, а тот уже прострелил на Владислава Сарвели, который отправил в пустые ворота.

Владислав Сарвели и Максим Мухин Станислав Красильников/ТАСС

Жалкое зрелище

И вот тут началось самое интересное — вспышка эмоций у болельщиков. Главному арбитру Сергею Иванову пришлось остановить матч на непродолжительное время. Никто не отменяет важность этой встречи для фанатов обеих команд, но никто не отменял здравое поведение. Фанаты «Локо» забросали штрафную Ломаева бутылками.

Что это получается, «Крылья» унизили прекрасным голом «железнодорожников», а фанаты самарцев — своим уважительным поведением. Они как раз подобного себе не позволили ни после первого гола, ни на следующих минутах.

Но здесь опять палка о двух концах. Гильерме не выражал слишком ярких эмоций после гола, в отличие от коллеги Ломаева. Иван слишком активно праздновал и подкалывал болельщиков столичной команды за своими воротами. Отсюда и последовал ответ.

А команда ФНЛ-то кто?

Кажется, вылет в дивизион ниже пошёл «Крыльям» на пользу. Но странно, на поле они смотрелись совсем не как участники Футбольной национальной лиги. После того как самарцы сравняли счёт, они продолжили закрывать «красно-зелёных», претендующих на еврокубки, перед штрафной Гильерме. И «Локо» оставалось только обороняться. Всё это привело к тому, что свалился Дмитрий Баринов, для которого этот сезон оказался очень непростым. Сначала он долго восстанавливался после травмы, затем, вернувшись в основу, начал возвращаться в прежнюю форму. Однако полузащитник выпустил мяч за лицевую и показал, что повредился. Тут же начал разминаться Куликов. И это не может означать ничего хорошего, учитывая, что Баринов для «Локо» — незаменимый игрок. Дмитрий продолжил игру, но смотреть на него оставалось с опаской.

Но если одному удалось продолжить, то другому — нет. И это коснулось Якубы, отдавшего прекрасный пас. Во время одной из атак москвичей, когда Камано вновь хотел пробить, Денис заблокировал действия нападающего и именно тут получил ушиб ахилла. И, к несчастью, для него этот финал закончился. И завершился не просто уходом на лавку, но и слезами от обиды, что доиграть и помочь команде больше возможности нет.

И это только первый тайм!

Точка

Вторая половина матча началась ярко для «Локомотива» и ошибочно для «Советов». Александр Солдатенков неожиданно потерял мяч на самом краю своей штрафной зоны, а Сергей Божин снёс с ног Фёдора Смолова, не позволив выбежать на прострел. Именно Федя, попавший только в расширенный список сборной, и вывел «железнодорожников» вперёд.

Станислав Красильников/ТАСС

Но окончательную точку в матче поставил Серкейра Мурило, который подключился на угловой и в прыжке ударил под перекладину.

Возвращение самарцев в Российскую премьер-лигу однозначно только освежит чемпионат. Этот матч — доказательство того, что «Крылья» — достойнейшая команда, способная увеличить конкуренцию. Да и по моментам команда Игоря Осинькина обыграла подопечных Марко Николича. Но нереализованные моменты не входят в историю. Победа за «Локо». И девятый Кубок страны.

Говорят, победителей не судят. Но эта победа не вызывает всплеска эмоций. Немного стыдно и за первый тайм, и за поведение болельщиков, и за неуверенные моменты во втором.