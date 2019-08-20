https://static.news.ru/photo/9f78b81c-c341-11e9-877c-fa163e074e61_660.jpg Игорь Акинфеев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Вратарь футбольного клуба ЦСКА (Москва) Игорь Акинфеев заявил, что детский турнир его имени одному сделать было бы очень сложно.

Надо поддерживать и помогать делать такие праздники. Один человек это сделать не может. Здорово, что есть поддержка. То, что мы делаем — бесценно, без таких турниров не бывает эмоций, роста. Нам нужны таланты, особенно в сборной, — сказал вратарь на пресс-конференции, посвященной турниру «Кубок Игоря Акинфеева».

Анастасия Савина/News.ru

Бывший голкипер сборной добавил, что для него важно, чтобы у детей горели глаза при занятии футболом.

Если есть огонь в глазах, то турнир получается хорошим, — сказал он.

Анастасия Савина/News.ru

Как сообщает корреспондент News.ru, в этом году турнир приобрёл статус международного. В нём примут примут участие 20 команд (2007 год рождения) из России, Белоруссии, Японии и Чехии. Главным призом победителю будет автобус. Турнир пройдёт с 21 по 24 августа в Бронницах (Московская область).

Ранее Акинфеев заявил, что решение уйти из сборной России по футболу было принято до чемпионата мира 2018 года. Также он отметил, что ему поступали предложения из других клубов, писал News.ru.