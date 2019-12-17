https://static.news.ru/photo/58bb77d4-20b6-11ea-bfb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК «Носта»/vk.com

Президент Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Андрей Соколов назвал клубы, которые воздержались при голосовании по реформированию лиги.

Воздержались от голосования «Носта» (Новотроицк), «Звезда» (Пермь) и «Салют» (Белгород), — cказал Соколов лиги на пресс-конференции.

Решение о реформировании структуры соревнований было принято на внеочередном общем собрании ПФЛ. С сезона-2020/21 вместо пяти групп во втором дивизионе будет четыре, победители групп будут переходить в Футбольную национальную лигу (ПФЛ).

Глава ПФЛ ранее сообщил, что реформирование ПФЛ поддержали в первую очередь клубы с Дальнего Востока, писал NEWS.ru.