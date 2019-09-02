https://static.news.ru/photo/e876ef40-cd8a-11e9-855e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Футбольный клуб «Ротор» приобрёл полузащитника «Сочи» Евгения Песегова.

Детали контракта не разглашаются, сообщает пресс-служба команды.

Евгений Песегов уходит в «Ротор».



Женя был капитаном команды в прошлом сезоне, успел сыграть в РПЛ и даже стать лучшим игроком матча со «Спартаком».



Руководство, тренерский штаб и болельщики клуба благодарны Жене за время, проведенное в Сочи. Удачи и новых побед, капитан! pic.twitter.com/aGKx2J344b — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) September 2, 2019

В сезоне-2018/19 30-летний хавбек сыграл за «Сочи» 34 матча и отличился десятью голами. Являлся капитаном команды и помог выйти «барсам» в премьер-лигу.

В текущем сезоне Песегов провёл за «Сочи» четыре игры.

«Тамбов» подписал полузащитника «Спартака», писал News.ru.