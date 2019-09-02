Футбольный клуб «Ротор» приобрёл полузащитника «Сочи» Евгения Песегова.
Детали контракта не разглашаются, сообщает пресс-служба команды.
Евгений Песегов уходит в «Ротор».— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi)
Женя был капитаном команды в прошлом сезоне, успел сыграть в РПЛ и даже стать лучшим игроком матча со «Спартаком».
Руководство, тренерский штаб и болельщики клуба благодарны Жене за время, проведенное в Сочи. Удачи и новых побед, капитан!
pic.twitter.com/aGKx2J344b September 2, 2019
В сезоне-2018/19 30-летний хавбек сыграл за «Сочи» 34 матча и отличился десятью голами. Являлся капитаном команды и помог выйти «барсам» в премьер-лигу.
В текущем сезоне Песегов провёл за «Сочи» четыре игры.
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