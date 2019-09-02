Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Футбольный клуб «Ротор» приобрёл полузащитника «Сочи» Евгения Песегова.

Детали контракта не разглашаются, сообщает пресс-служба команды.

В сезоне-2018/19 30-летний хавбек сыграл за «Сочи» 34 матча и отличился десятью голами. Являлся капитаном команды и помог выйти «барсам» в премьер-лигу.

В текущем сезоне Песегов провёл за «Сочи» четыре игры.

«Тамбов» подписал полузащитника «Спартака», писал News.ru.

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