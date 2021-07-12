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Футбол

Пенальти чернокожих важны: как английских игроков «мочат» на родине

Болельщики «трёх львов» превратились в гиен после поражения
12:52, 12 июля 2021
Фото: AP/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Сборная Англии по футболу упустила свой шанс стать чемпионами в одном из крупных международных турниров, проиграв итальянцам в серии пенальти. В основное время игра завершилась со счётом 1:1. Последний раз британцы смогли добиться аналогичного результата в 1966 году. На этот чемпионат Европы Гарет Саутгейт привёз топовую команду. Пожалуй, действительно одну из самых сильных. Он прокачал коллектив тактически, настроил психологически, безупречно довёл его до финала, но в ключевой момент оплошал. Это поражение — полностью его вина.

Когда в концовке второго дополнительного тайма стало очевидно, что коллективам придётся выявлять победителя в серии пенальти, главный тренер «трёх львов» произвёл двойную замену: на последней минуте матча убрал опытных Хендерсона и Уокера. Оба не отличаются особой точностью в одиннадцатиметровых ударах. Зато молодые и свежие Маркус Рэшфорд и Джейдон Санчо точно должны были помочь команде. И они помогли, правда, не той.

Рэшфорд должен был третьим выполнить удар. Тогда Англия владела преимуществом в один гол, но он попал в штангу. Следом бил Санчо — его удар потащил Доннарумма. Последним вышел 19-летний Букайо Сака, известный по выступлениям за «Арсенал». Саутгейт посчитал, что молодой парень справится с самым важным ударом.

Изумлённые болельщики, которые за воротами наблюдали это противостояние, быстро сменили выражение лица на агрессию. Но надо отдать должное, фанаты «трёх львов» так хотели вернуть Кубок домой, что вели себя прямо «по-чемпионски» (нет) ещё до начала игры. Сначала они просто напивались, бросались бутылками и дрались.

Непосредственно перед началом встречи они устроили дебош с полицейскими: фанаты сносили ограды у стадиона «Уэмбли», чтобы без билетов попытаться прорваться на арену. Затем во время матча продолжали скандировать оскорбительные кричалки в адрес соперника, а после поражения и вовсе оторвались по полной. Те, кто смотрел игру воочию, стали громить мусорные баки и нападали на любого, кто даже отдалённо напоминал итальянцев. Нападали со спины, добивали толпой лежачих.

А те, кто сидел у экранов телевизора разносили Twitter. И всё бы ничего, но некоторые записи пользователей лучше не видеть даже 18+. Поэтому стоит ограничиться словами поддержки игрокам.

Бог накажет Саутгейта. Он не выпускал Рэшфорда и Санчо на протяжении всего турнира, а когда дело дошло до пенальти, он решил поставить их, хотя знал, какое будет давление, — написал один из болельщиков национальной команды.

Я очень рад, что выиграла Италия. С такими фанатами Англия не заслужила кубка, — отметил другой.

Больше всех досталось темнокожим парням, которые не сумели реализовать пенальти. Но, к счастью, нашлись те, кто встал на их защиту.

Сака никогда этого не забудет. Ему 19. Шансы на то, что он когда-нибудь снова попадёт в такой поворотный момент на турнире с Англией, практически равны нулю. Он будет жить с этим вечно, — написал пользователь.

Самым обеспокоенным человеком на планете должен быть Артета. Гарет Саутгейт поставил Букайо Саку в очень трудное положение, когда ему пришлось пробить последний и решающий пенальти в жизни Англии. Это может морально и эмоционально разрушить карьеру мальчика, — написал болельщик «Арсенала».

Саутгейт вызовет ещё большую расовую напряженность и неприязнь среди болельщиков Англии из-за своего глупого решения. Сака – наш мальчик, и как он мог позволить ему дать бить пятый пенальти, — поддержал пенальтиста ещё один фанат «Арсенала».

Парадокс дня: вроде играли в футбол дома, но домой футбол так и не вернулся, —пошутил пользователь.

Я не буду поддерживать Сака, парень этого не заслуживает, -—ответил один из пользователей на просьбу не хейтить игрока.

Количество расизма, с которыми сталкиваются эти трое, просто позорно. Они играли за свою страну и имеют такие же права, как и все остальные. Абсолютное опустошение на их лицах. В обществе нет места расизму. Я поддерживаю Сака, Рашфорда и Санчо, — высказалась пользователь.

Кажется, теперь и пиццу не всем доставлять будут.

Доброе утро всем, кроме тех, кто оскорблял на расовой почве Рашфорда, Сака и Санчо. Вы можете забраться в мусорное ведро и остаться там, — написал официальный аккаунт Пиццы Экспресс.

Английские фанаты-расисты. Рашфорд, Сака и Санчо показали в одном коротком спортивном эпизоде больше силы характера, чем вы когда-либо сможете достичь за свою бессмысленную и теперь, надеюсь, безработную жизнь, — поделился мнением британский житель.

На защиту молодых игроков встала и итальянская болельщица.

Знаем ли мы, черт возьми, откуда мы пришли? Нужно ли писать расистские оскорбления за упущенные возможности? Рашфорд, Сака и Санчо — игроки, люди с чувствами и страстью, — ответила пользователь на комментарий болельщика, который заявил, что «три ниггера разрушили игру всей команды».

Вот так встаёшь на колено перед каждым матчем в борьбу с расизмом, а потом понимаешь, что бесполезно это. Одна часть болельщиков продолжит оскорблять темнокожих, считая их другими людьми, А другая часть будет вставать на их защиту, пытаясь изменить мнение в глазах всего мира.

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