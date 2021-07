Пенальти чернокожих важны: как английских игроков «мочат» на родине

Сборная Англии по футболу упустила свой шанс стать чемпионами в одном из крупных международных турниров, проиграв итальянцам в серии пенальти. В основное время игра завершилась со счётом 1:1. Последний раз британцы смогли добиться аналогичного результата в 1966 году. На этот чемпионат Европы Гарет Саутгейт привёз топовую команду. Пожалуй, действительно одну из самых сильных. Он прокачал коллектив тактически, настроил психологически, безупречно довёл его до финала, но в ключевой момент оплошал. Это поражение — полностью его вина.

Когда в концовке второго дополнительного тайма стало очевидно, что коллективам придётся выявлять победителя в серии пенальти, главный тренер «трёх львов» произвёл двойную замену: на последней минуте матча убрал опытных Хендерсона и Уокера. Оба не отличаются особой точностью в одиннадцатиметровых ударах. Зато молодые и свежие Маркус Рэшфорд и Джейдон Санчо точно должны были помочь команде. И они помогли, правда, не той.

Рэшфорд должен был третьим выполнить удар. Тогда Англия владела преимуществом в один гол, но он попал в штангу. Следом бил Санчо — его удар потащил Доннарумма. Последним вышел 19-летний Букайо Сака, известный по выступлениям за «Арсенал». Саутгейт посчитал, что молодой парень справится с самым важным ударом.

Изумлённые болельщики, которые за воротами наблюдали это противостояние, быстро сменили выражение лица на агрессию. Но надо отдать должное, фанаты «трёх львов» так хотели вернуть Кубок домой, что вели себя прямо «по-чемпионски» (нет) ещё до начала игры. Сначала они просто напивались, бросались бутылками и дрались.

Would Racism Ever End??

Sore Losers!

England Fans Attacking Italians or anyone that look like them after they lost to then in the finals!

This is bad for soccer #Euro2020 #ITA pic.twitter.com/LM4PdgnGFf — Victor Ogbaegbe (@naughty_libra) July 11, 2021

Непосредственно перед началом встречи они устроили дебош с полицейскими: фанаты сносили ограды у стадиона «Уэмбли», чтобы без билетов попытаться прорваться на арену. Затем во время матча продолжали скандировать оскорбительные кричалки в адрес соперника, а после поражения и вовсе оторвались по полной. Те, кто смотрел игру воочию, стали громить мусорные баки и нападали на любого, кто даже отдалённо напоминал итальянцев. Нападали со спины, добивали толпой лежачих.

This is why almost every other nation was supporting Italy today #EURO2020 pic.twitter.com/Z68lrq1yq9 — Muhwezi Blessings (@blessings256) July 11, 2021

А те, кто сидел у экранов телевизора разносили Twitter. И всё бы ничего, но некоторые записи пользователей лучше не видеть даже 18+. Поэтому стоит ограничиться словами поддержки игрокам.

Бог накажет Саутгейта. Он не выпускал Рэшфорда и Санчо на протяжении всего турнира, а когда дело дошло до пенальти, он решил поставить их, хотя знал, какое будет давление, — написал один из болельщиков национальной команды.

God will punish Southgate I swear, he didn’t play Rashford and Sancho through out the tournament. It came to penalties he decided to play them when he knew the pressure will be x100 — IYAWO B. SANCHO (@_nseobong) July 11, 2021

Я очень рад, что выиграла Италия. С такими фанатами Англия не заслужила кубка, — отметил другой.

I am really glad that Italy won the Euros 2020, judging by the English fans they just don't deserve this fine cup. #EuroFinal — Vader lost my nerf (@Shubhamcanteven) July 11, 2021

Больше всех досталось темнокожим парням, которые не сумели реализовать пенальти. Но, к счастью, нашлись те, кто встал на их защиту.

Сака никогда этого не забудет. Ему 19. Шансы на то, что он когда-нибудь снова попадёт в такой поворотный момент на турнире с Англией, практически равны нулю. Он будет жить с этим вечно, — написал пользователь.

Saka will never forget that. He’s 19. The chances of him ever arriving at such a pivotal moment in a tournament again with England are basically nil. He’ll live with that forever. That’s on Gareth Southgate. — Rodrigo Beilfuss (@RBeilfuss) July 11, 2021

Самым обеспокоенным человеком на планете должен быть Артета. Гарет Саутгейт поставил Букайо Саку в очень трудное положение, когда ему пришлось пробить последний и решающий пенальти в жизни Англии. Это может морально и эмоционально разрушить карьеру мальчика, — написал болельщик «Арсенала».

The most worried man on the planet has to be Arteta. Gareth Southgate put Bukayo Saka in a very difficult spot to take the last and most decisive Penalty in England's life. Missing this important penalty could shatter this young boy's career mentally and emotionally. pic.twitter.com/Yq3hmlO6d9 — Arsenal and Its Time to Partey Hard (@OmonileGunner) July 11, 2021

Саутгейт вызовет ещё большую расовую напряженность и неприязнь среди болельщиков Англии из-за своего глупого решения. Сака – наш мальчик, и как он мог позволить ему дать бить пятый пенальти, — поддержал пенальтиста ещё один фанат «Арсенала».

Southgate will cause more racial tension and animosity among the England fans for his stupid decision. Saka is our boy and how could he have let him take the 5th penalty for gods sake — All Arsenal (@AFC__Park) July 11, 2021

Парадокс дня: вроде играли в футбол дома, но домой футбол так и не вернулся, —пошутил пользователь.

Я не буду поддерживать Сака, парень этого не заслуживает, -—ответил один из пользователей на просьбу не хейтить игрока.

I know bro but we know that's not how it'd go down there won't be any support I feel for Saka that boy doesn't deserve this — Royston St Leroy (@Prolific90) July 12, 2021

Количество расизма, с которыми сталкиваются эти трое, просто позорно. Они играли за свою страну и имеют такие же права, как и все остальные. Абсолютное опустошение на их лицах. В обществе нет места расизму. Я поддерживаю Сака, Рашфорда и Санчо, — высказалась пользователь.

The amount of racism these 3 are facing is absolutely disgraceful. They were playing for THEIR country & they have the same rights as anyone else. The absolute devastation on their faces. There is NO place in society for racism. I stand with Saka, Rashford & Sancho. #Notoracism pic.twitter.com/Ix4d36Cbfm — Kezzie (@mulcahy_kerry) July 12, 2021

Кажется, теперь и пиццу не всем доставлять будут.

Доброе утро всем, кроме тех, кто оскорблял на расовой почве Рашфорда, Сака и Санчо. Вы можете забраться в мусорное ведро и остаться там, — написал официальный аккаунт Пиццы Экспресс.

Good morning everyone, except those racially abusing at Rashford, Saka and SanchoYou can get in the bin, and stay there. — @pizzaexpress (@PizzaExpress) July 12, 2021

Английские фанаты-расисты. Рашфорд, Сака и Санчо показали в одном коротком спортивном эпизоде больше силы характера, чем вы когда-либо сможете достичь за свою бессмысленную и теперь, надеюсь, безработную жизнь, — поделился мнением британский житель.

Racist English fans. Rashford; Saka, and Sancho showed more strength of character in one short sporting vignette, than you will ever achieve in your pointless and now hopefully jobless lives. — Paul Sinha (@paulsinha) July 12, 2021

На защиту молодых игроков встала и итальянская болельщица.

Знаем ли мы, черт возьми, откуда мы пришли? Нужно ли писать расистские оскорбления за упущенные возможности? Рашфорд, Сака и Санчо — игроки, люди с чувствами и страстью, — ответила пользователь на комментарий болельщика, который заявил, что «три ниггера разрушили игру всей команды».

Ci rendiamo conto di dove cazzo siamo arrivati? Per aver sbagliato dei rigori, bisogna fare insulti razzisti? Ma vi prego, se ci foste stati voi probabilmente il pallore sarebbe andato chissà dove. Rashford, Saka e Sancho, sono giocatori, persone con sentimenti e passione. pic.twitter.com/8KURYiJ9xI — lu || loves liam (@proudforLT2) July 12, 2021

Вот так встаёшь на колено перед каждым матчем в борьбу с расизмом, а потом понимаешь, что бесполезно это. Одна часть болельщиков продолжит оскорблять темнокожих, считая их другими людьми, А другая часть будет вставать на их защиту, пытаясь изменить мнение в глазах всего мира.