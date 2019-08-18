Если брать уход из «Спартака», то травмы к этому не имели никого отношения. Это был просто конфликт, который перерос во что-то большее. Был один выход: либо я, либо он (бывший тренер Дмитрий Аленичев. — News.ru). Понятно, что тренер — на первом месте, — сообщил футболист в программе «Тает лёд».