Защитник московского футбольного клуба «Динамо» Сергей Паршивлюк рассказал о конфликте, из-за которого ему пришлось уйти из «Спартака».
Если брать уход из «Спартака», то травмы к этому не имели никого отношения. Это был просто конфликт, который перерос во что-то большее. Был один выход: либо я, либо он (бывший тренер Дмитрий Аленичев. — News.ru). Понятно, что тренер — на первом месте, — сообщил футболист в программе «Тает лёд».
Паршивлюк играл за московский «Спартак» в 2007–2016 годах. Затем он выступал за «Ростов».
Ранее News.ru писал, что футбольный клуб «Динамо» подписал защитника Сергея Паршивлюка. Контракт рассчитан по схеме «2+1».