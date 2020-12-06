Овчинников будет исполнять обязанности Ганчаренко в матче ЦСКА с «Химками»

https://static.news.ru/photo/1ba240da-37c6-11eb-9e37-fa163e074e61_660.jpg Сергей Овчинников Фото: Aleksandr Kulebyakin/Global Look Press

Старший тренер московского футбольного клуба ЦСКА Сергей Овчинников будет временно исполнять обязанности главного тренера в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с подмосковными «Химками», следует из сообщения пресс-службы клуба.

Такое решение принято в связи с дисквалификацией Виктора Ганчаренко.

Ганчаренко пропустит матч ЦСКА — «Химки» из-за перебора жёлтых карточек. Временно исполняющим обязанности главного тренера на этой игре будет Сергей Овчинников, — говорится в сообщении.

Игра пройдёт 6 декабря в Москве. Начало матча в 19:00 мск.

ЦСКА по итогам 16 матчей имеет 32 очка. Клуб находится на 3-й позиции в турнирной таблице. В свою очередь «Химки» с 18 очками расположились на 12-й строчке.

Ранее NEWS.ru писал, что футбольный клуб «Краснодар» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги победил волгоградский «Ротор» со счётом 5:0.

Встреча проходила на домашнем стадионе команды из столицы Кубани. Ари открыл счёт на 14-й минуте, на 41-й он же увеличил разрыв, реализовав пенальти. Через две минуты отличился Магомед-Шапи Сулейманов. На 85-й и 90-й минутах дважды забил шведский легионер «Краснодара» Виктор Классон.