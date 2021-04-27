Отстранённый футбольный арбитр вспомнил о «наездах» Кадырова

https://static.news.ru/photo/86dc6cf4-a74c-11eb-9fb0-96000091f725_660.jpg Михаил Вилков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский футбольный арбитр Михаил Вилков, пожизненно отстранённый от судейства, вспомнил о диалоге с Рамзаном Кадыровым после матча «Терек» — «Рубин» (0:0) в 2013 году. В той встрече глава Чечни крикнул в микрофон «Судья продажная, козёл ты» в адрес Вилкова.

После той игры он приходил в судейскую. Он высказал свое недовольство, я высказал свою позицию. Все видели, что удаление справедливо. Гол «Терека» был отменен из-за офсайда. Кадыров спросил меня, какого я года рождения. Выяснилось, что мы почти ровесники. Сказал: «Если что-то не так и я узнаю, приму меры». Я ответил: «Хорошо», — приводит слова Вилкова «РБ Спорт».

Рефери отметил, что считает это не угрозами, а нормальной реакцией человека, который хочет узнать, почему был удалён футболист и не был засчитан гол.

19 апреля стало известно о пожизненном отстранении Вилкова от футбольного судейства. По словам главы судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашота Хачатурянца, это связано с утратой доверия.

Последней игрой Вилкова стала встреча 26-го тура чемпионата России (РПЛ) между «Локомотивом» и «Ростовом», которая завершилась со счётом 4:1 в пользу столичного клуба. После матча судью раскритиковали за несколько спорных решений, в том числе удаление игрока «Ростова» Армина Гиговича на 52-й минуте за удар рукой и назначение пенальти на 65-й минуте в ворота гостей.