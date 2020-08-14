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Футбол

Отец Черышева: Денис остаётся в «Валенсии»

14:12, 14 августа 2020
Денис Черышев Денис Черышев Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев останется в клубе, заявил отец футболиста Дмитрий.

В эфире программы «Все на футбол!» на телеканале «Матч ТВ» Дмитрий Черышев рассказал, что его сын приступил к тренировкам с командой, а тренер валенсийцев Хави Грасия рассчитывает на своего полузащитника.

В ближайшем будущем мы увидим Дениса на поле. Он будет защищать цвета «Валенсии», — подчеркнул отец спортсмена.

Ранее в СМИ появились сообщения, что «Валенсия» выставила 29-летнего россиянина на трансфер, не дожидаясь окончания контракта, который действует до 2022 года. Как передавал NEWS.ru, Черышев рассчитывает в любом случае продолжить карьеру в Испании и уже отклонил несколько предложений от российских клубов, в частности, «Зенита» и «Локомотива».

В чемпионате Испании сезона-2019/20 россиянин провёл за «Валенсию» 31 матч, в которых отличился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Отец игрока также в прошлом был известным футболистом. Дмитрий Черышев с 1996 по 2001 год сыграл 158 матчей за хихонский «Спортинг» и вызывался в сборную России.

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