Отец Черышева: Денис остаётся в «Валенсии»

https://static.news.ru/photo/83b3f844-de20-11ea-9157-fa163e074e61_660.jpg Денис Черышев Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев останется в клубе, заявил отец футболиста Дмитрий.

В эфире программы «Все на футбол!» на телеканале «Матч ТВ» Дмитрий Черышев рассказал , что его сын приступил к тренировкам с командой, а тренер валенсийцев Хави Грасия рассчитывает на своего полузащитника.

В ближайшем будущем мы увидим Дениса на поле. Он будет защищать цвета «Валенсии», — подчеркнул отец спортсмена.

Ранее в СМИ появились сообщения, что «Валенсия» выставила 29-летнего россиянина на трансфер, не дожидаясь окончания контракта, который действует до 2022 года. Как передавал NEWS.ru, Черышев рассчитывает в любом случае продолжить карьеру в Испании и уже отклонил несколько предложений от российских клубов, в частности, «Зенита» и «Локомотива».

В чемпионате Испании сезона-2019/20 россиянин провёл за «Валенсию» 31 матч, в которых отличился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Отец игрока также в прошлом был известным футболистом. Дмитрий Черышев с 1996 по 2001 год сыграл 158 матчей за хихонский «Спортинг» и вызывался в сборную России.