«Валенсия» выставила Черышева на трансфер

https://static.news.ru/photo/ec0f0b2a-dbe3-11ea-81f5-fa163e074e61_660.jpg Денис Черышев Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

Футбольный клуб «Валенсия» намерен расстаться с Денисом Черышевым. Россиянина выставили на трансфер.

Об этом сообщает Eurocalciomercato. Черышев не против уйти из клуба, но хотел бы продолжить карьеру в испанской Ла Лиге. По данным портала, полузащитник отклонил несколько предложений из России, в частности от петербургского «Зенита» и московского «Локомотива».

Контракт 29-летнего Черышева с «Валенсией» действует до 30 июня 2022 года. По оценке ресурса Transfermarkt, трансферная стоимость российского полузащитника составляет €4,8 млн.

В чемпионате Испании сезона-2019/20 россиянин провёл за «Валенсию» 31 матч, в которых отличился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

NEWS.ru ранее писал об интересе к Черышеву со стороны московских «Спартака» и ЦСКА.