«Валенсия» выставила Черышева на трансфер

Футбольный клуб «Валенсия» намерен расстаться с Денисом Черышевым. Россиянина выставили на трансфер.
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Контракт 29-летнего Черышева с «Валенсией» действует до 30 июня 2022 года. По оценке ресурса Transfermarkt, трансферная стоимость российского полузащитника составляет €4,8 млн.
В чемпионате Испании сезона-2019/20 россиянин провёл за «Валенсию» 31 матч, в которых отличился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.
NEWS.ru ранее писал об интересе к Черышеву со стороны московских «Спартака» и ЦСКА.
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