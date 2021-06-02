Оглашён состав: Черчесов назвал причину невызова Самошникова на Евро

https://static.news.ru/photo/8eabd9f6-c37b-11eb-89cf-96000091f725_660.jpg Станислав Черчесов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с главным тренером Станиславом Черчесовым огласил окончательную заявку на чемпионат Европы. Марио Фернандес, который весь тренировочный сбор занимался по индивидуальной программе, отправится в составе команды на турнир.

Вратари: Юрий Дюпин («Рубин»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба — ЦСКА), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба — «Зенит»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор»), Андрей Семёнов («Ахмат»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Даниил Фомин («Динамо»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит»), Денис Макаров («Рубин»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Денис Черышев («Валенсия»).

Нападающие: Артём Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак»).

Как сообщил наставник российской команды, выбор был сделан на основе качества тренировки спортсменов. Молодого Матвея Сафонова из «Краснодара» рассматривают на перспективу. За бортом сборной остался голкипер «Зенита» Андрей Лунёв. Что касается защитника Ильи Самошникова, получившего травму, «вопрос решился сам по себе».

Он повредил заднюю поверхность бедра. В Польше ему будут делать МРТ, он выбыл примерно на 7–10 дней. Что касается Евгеньева... Он хорошо работал, отдавался полностью, но есть вопросы, которые мы будем решать. Надеемся, со временем он будет в сборной, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Он добавил, что до 12 июня Союз европейских футбольных ассоциаций разрешил делать замены в выборе игроков. Таким образом, все футболисты, не вошедшие в окончательную заявку, продолжают проводить тренировки вместе с командой.

Ранее команда Черчесова провела контрольный матч против сборной Польши в рамках подготовки к европейскому первенству. Поединок завершился вничью со счётом 1:1. Единственный гол в ворота поляков забил Вячеслав Караваев.