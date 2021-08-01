Новая возлюбленная Мамаева рассказала о «страшных вещах» его экс-жены

Новая возлюбленная Павла Мамаева Надежда Санько рассказала о «страшных вещах», которые позволяла себе его бывшая жена Алана. Это случилось после смерти отца футболиста, заявила избранница спортсмена в Instagram.

И именно эти события, по словам ведущей, стали причиной того, что Мамаев отказался отдавать бывшей жене квартиру, где был сделан ремонт.

У них случились некие события, после которых Павел передумал отдавать ей квартиру, в которой она должна была жить, ремонт делался под нее. Это всё случилось в одночасье — в тот момент, когда у Паши случилось горе, умер его отец, а человек позволял себе страшные вещи. Она из контекста выбирает те сообщения, которые ей важны, — не упустила случая клюнуть бывшую подругу новая возлюбленная её бывшего мужа.

Санько пожаловалась подписчикам, что Мамаева манипулировала информацией даже в рассказе о ней — новой любви её бывшего супруга.

Эта мразь говорит, что я настраиваю Пашу, чтобы он не платил детям. Это мразь! Мне даже больше нечего сказать после этого. Я с Пашей на протяжении всех наших взаимоотношений рубилась за неё. <...> Даже из нашего диалога про Гордон. Что же она всё не выставит? — оправдалась блогер.

Ранее Алана Мамаева назвала имя новой любовницы футболиста, из-за которой она рассталась с мужем. Это её лучшая подруга Надежда, заявила модель.