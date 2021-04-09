Николич ответил Тедеско, который заявил, что «Спартак» выглядел лучше

https://static.news.ru/photo/55cacc2c-9af5-11eb-91d2-96000091f725_660.jpg Марко Николич Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» прокомментировал победу в матче 25-го тура Российской премьер-лиги над «Спартаком» со счётом 2:0.

Это восьмая победа подряд, я поздравляю команду и болельщиков, но надо двигаться дальше и думать о следующей игре, против «Ростова». Приятно, что мы не пропустили ни одного гола, что является очень важным для нас, — сказал Николич на послематчевой пресс-конференции.

Наставник «красно-белых» Доменико Тедеско выделил Маринато Гильерме, однако заявил, что «Спартак» выглядел лучше. Однако Николич не согласился с мнением коллеги.

Гильерме в хорошей форме. Каждый может думать и говорить что угодно. Но факт есть — мы выигрываем уже восьмую игру подряд. Можно играть по-разному, мы справляемся с каждым соперником, у нас опасные контратаки, справляемся с прессингом, с командой, которая играет глубоко, — добавил он.

Уже вторую игру выделяется Фёдор Смолов, но специалист объяснил его работу коротко: «Его работа — забивать. Он вернулся из Испании без подготовки».

Кроме того, ранее наставник «красно-белых» Доменико Тедеско объяснил поражение своей команды и прокомментировал судейство. По его словам, почти за два года работы в России он видел решение VAR в пользу «Спартака» только один раз — в матче с «Крыльями Советов», писал NEWS.ru.