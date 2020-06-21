NEWS.ru своими глазами увидел, как футбол вернулся в Черкизово после трёхмесячной паузы, но уже без иконы — главного тренера Юрия Сёмина, почти без болельщиков и с минимумом голов.

«Твой контракт закончится раньше!»

Разумеется, первым делом любопытнее всего было зафиксировать, в какой форме крайне малочисленная группа «красно-зелёных» фанатов (не забываем про допустимую десятипроцентную квоту от вместимости арены) станет выражать своё отношение к изменениям в тренерском штабе команды. Многое лидеры активных группировок болельщиков объявили заранее: скажем, они собирались «в корректной форме» высказать отрицательное отношение к руководству клуба, а на 20-й минуте первого тайма намеревались покинуть трибуны в знак протеста против отставки Сёмина.

Конечно, ни о каких баннерах, на которых в негативном ключе упоминались бы боссы «Локо» Анатолий Мещеряков и Василий Кикнадзе, речи идти не могло: подобные образцы народного творчества отфильтровали бы при входе на стадион. Однако ничто не могло помешать фанатам ещё до стартового свистка арбитра матча начать дружно скандировать: «Юрий Палыч!», а чуть позже устроить перекличку в поддержку бывшего главного тренера «железнодорожников» с болельщиками, расположившимися на одном из центральных секторов.

И конечно, досталось генеральному директору «Локо»: «Увольняй Кикнадзе из клуба!», а также новому главному тренеру, сербу Марко Николичу: «Твой контракт закончится раньше!».

Марко Николич fclm.ru

А после 20-й минуты, которая, как и во всех остальных встречах 23-го тура, стала минутой благодарности врачам, героически противостоящим пандемии коронавируса, Южный сектор арены в Черкизово почти полностью опустел. Фанаты выполнили обещание и покинули свои места, немного задержавшись, чтобы лицезреть опасный момент у ворот Гильерме. Гости из Оренбурга недурно разыграли штрафной, и один из трёх центральных защитников Виталий Шахов головой едва не переправил мяч в ворота москвичей.

Правда, «железнодорожники» к середине первого тайма уже отметились парой острых моментов. Открыть счёт мог португальский дуэт Эдер — Жоау Мариу, однако в обоих случаях мяч пролетел мимо цели. «Локомотив» на правах хозяина поля и одного из лидеров чемпионата начал поединок довольно активно, много времени проводя в позиционном нападении.

Во многом скандальные обстоятельства, сопутствующие рестарту российского чемпионата, удивительным образом складываются в пользу Марко Николича. Один их конкурентов «Локомотива» в борьбе за прямую путёвку в Лигу чемпионов — «Ростов» — пал жертвой вспышки коронавируса, обернувшейся для дончан игрой в Сочи юниорским составом и кошмарным фиаско 1:10. Другой конкурент — «Краснодар» — свой поединок тура против «заковидевшего» «Динамо» отложил, то есть тоже очков в этот игровой день не набрал. А ЦСКА накануне был уничтожен без пяти минут чемпионом страны — питерским «Зенитом». Так что «железнодорожникам» ничто не мешало взять три очка у одного из аутсайдеров РПЛ «Оренбурга» и немного оторваться от всех других претендентов на второе место в таблице.

ФК

Но легко сказать — «взять три очка». Почти весь первый тайм гости, использовавшие ярко выраженную оборонительную схему 5-4-1 с тремя центральными защитниками и двумя опорными хавбеками, редко переходившими центральную линию поля, справлялись с атаками соперника. И только на 38-й минуте Алексею Миранчуку удалось пробить брешь в этой южно-уральской стене, отправив мяч в ворота Андрея Климовича.

«Красно-зелёных» спас брат Алексей

Николич выбрал на игру с «Оренбургом» классическую схему с четырьмя защитниками (напарником Ведрана Чорлуки в центре обороны стал бразилец Серкейра Мурило), двумя «опорниками» (здесь привычно взаимодействовали Дмитрий Баринов и Гжегож Крыховяк), тройкой атакующих полузащитников и единственным форвардом — Эдером.

Самые значительные изменения произошли как раз в трио располагавшихся под португальцем хавбеков. Если у Сёмина Рифат Жемалетдинов чаще всего действовал ближе к правой бровке, Жоау Мариу — к левой, а Алексей Миранчук — в центре (его брат Антон остался в запасе), то Николич произвёл своеобразную мини-ротацию. Миранчук больше смещался на правый фланг, Жемалетдинов — влево, а Жоау Мариу зачастую позицию «под нападающим» трактовал своими действиями таким образом, что составлял с соотечественником Эдером самый настоящий тандем форвардов.

В поединках с такими глубоко обороняющимися соперниками как «Оренбург» главная задача — как можно быстрее забить. «Локомотиву» удалось сделать это ещё в первом тайме, и вторая половина, казалось, превратится в формальность. Однако уже в компенсированное время перед перерывом Жемалетдинов, ранее отметившийся голевым пасом Миранчуку, грубо сфолил на защитнике гостей и схлопотал от арбитра красную карточку. Вечер неожиданно переставал быть томным для «красно-зелёных».

Сербский специалист не стал в перерыве реагировать на удаление Жемалетдинова заменами, скорректировав лишь позиции пары игроков на поле. Жоау Мариу вернулся к «сёминскому» варианту, закрыв образовавшуюся слева дыру, а Крыховяк стал действовать чуть ближе к атаке. Таким образом, расстановка «Локо» в цифровом выражении стала выглядеть примерно так: 4-1-3-1.

А вот наставник «газовиков» Константин Парамонов в перерыве выпустил «джокера» — игрока атакующей группы Джоэля Фамейе вместо защитника Виталия Шахова, перейдя на схему с четырьмя защитниками. Фамейе отправился на правый фланг, а роль единственного форварда у «Оренбурга» по-прежнему исполнял другой темнокожий легионер — Мамаду Силла.

Гости, получив численное преимущество, стали гораздо чаще владеть мячом и подолгу задерживаться на чужой половине поля. Однако острые моменты у ворот Гильерме возникали разве что после стандартных положений — угловых и штрафных. В свою очередь и Чорлука, однажды откликнувшись на навес Мариу со штрафного, головой едва не переправил мяч в верхний угол ворот.

А на исходе часа игрового времени могла наступить развязка. «Железнодорожники» после очередного розыгрыша «стандарта» долго перекатывали мяч по чужой штрафной, пока свисток арбитра не остановил это занятие. Первое решение судьи вызвало прилив энтузиазма на почти пустых трибунах — пенальти и красная карточка игроку «Оренбурга»! Алексей Миранчук уже установил мяч на «точку» и приготовился оформить дубль, но вмешался VAR.

Алексей Миранчук fclm.ru

Главный арбитр Станислав Васильев, посмотрев видеоповтор, вынес новый вердикт: 11-метровый отменяется, поскольку ранее был фол в атаке со стороны игрока «Локо». А вот составы уравнялись — полузащитник «газовиков» Даниэль Мишкич досрочно ушёл с поля, заработав вторую жёлтую карточку за споры с судьёй.

Вот в таком нервном ключе, с множеством фолов и при не самой зрелищной игре матч и докатился до финального свистка. На 90-й минуте темнокожая парочка оренбуржцев в контратаке забила ответный мяч, но он не был засчитан из-за офсайда. Затем арбитр снова обратился к помощи VAR на предмет назначения пенальти, причём в ворота гостей. И теперь видеоассистент «дал добро» на пробитие 11-метрового. Впрочем, Эдер умудрился пробить выше перекладины.

Однако новый наставник «Локо» может быть доволен: первый из восьми оставшихся финалов, как он называл игры РПЛ до финиша возобновлённого чемпионата, он выиграл.