Нигерийский футболист «Спартака» Мозес не прибыл в расположение клуба

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктор Мозес

Нигерийский полузащитник «Спартака» Виктор Мозес не прибыл в расположение московского клуба, который начал подготовку к новому сезону, сообщается на сайте красно-белых. В команде заявили, что сейчас выясняют обстоятельства этого решения.

Уточняется, что контракт с Мозесом не приостановлен. В «Спартаке» также рассказали, что голландский хавбек Квинси Промес присоединился к команде.

Мозес выступает за «Спартак» с октября 2020 года. Контракт нигерийского футболиста с красно-белыми истекает 30 июня 2024 года.

21 июня ФИФА продлила разрешение на приостановку контрактов для иностранцев, выступающих за российские и украинские клубы. Теперь желающие могут воспользоваться этой опцией и заморозить соглашение до 30 июня 2023 года.