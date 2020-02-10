https://static.news.ru/photo/bcab9430-4c1d-11ea-94cf-fa163e074e61_660.jpg Неймар Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бразильская модель Наджила Триндаде, ранее обвинявшая нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймара в изнасиловании, планирует подать новый иск к футболисту.

Триндаде хочет обвинить Неймара в организации сети ВИП-проституции, утверждая, что женщины из Бразилии отправляются во Францию, где их используют для оказания секс-услуг, сообщает UOL Esporte.

Ранее NEWS.ru писал, что бывшего капитана сборной Бразилии Неймара обвинили в изнасиловании. Заявление было зарегистрировано 31 мая в отделении полиции, занимающемся расследованием преступлений в отношении женщин, города Санту-Амару. Известно, что с Наджилой Триндаде футболист познакомился в Instagram. По её словам, преступление было совершено 15 мая в Париже, куда она приехала по приглашению Неймара.

В начале августа 2019 суд встал на сторону футболиста: иск об изнасиловании был отклонён за недостаточностью улик.